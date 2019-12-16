14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8136
  • 6,47
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da İslamofobik suçlar artıyor

Almanya’da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendiği kayıtlara girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun Almanya’da işlenen İslamofobik suçlara ilişkin verdiği soru önergesine cevap verdi. Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde 187 İslam karşıtı suç işlendi. Olaylarda 8 kişi yaralanırken, 6’sı Hessen’de toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bu suçların 25’i camiye veya ibadethaneye yönelik saldırı şeklinde gerçekleşti. Alman hükümeti, bu sayıların kesin olmadığı ve bu rakamın sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti. Yılın ilk üç ayında da 132 İslam karşıtı suç işlendiği açıklanmış, bu sayı sonradan eklenenlerle 188’e kadar çıkmıştı.

“Her İslam karşıtı saldırı, polise bildirilmeli”

İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, son yıllarda Almanya’da İslam düşmanlığının arttığına işaret ederek, özellikle camilere ve Müslümanlara saldırıların yoğunlaştığının gözlendiğini belirtti. Birçok saldırının mağdurların polise şikayette bulunmadığı için kayıtlara geçmediğini vurgulayan Kesici, “Her İslam karşıtı saldırı polise bildirilmesi lazım. Bu, İslam karşıtlığının bu ülkede büyük bir sorun olduğunu göstermek açısından önemli” dedi. 
 

Bakan Soylu: Milletin Meclisi´nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Dava tarihi belli oldu

Dava tarihi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA