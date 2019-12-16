Almanya’da İslamofobik suçlar artıyor

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun Almanya’da işlenen İslamofobik suçlara ilişkin verdiği soru önergesine cevap verdi. Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde 187 İslam karşıtı suç işlendi. Olaylarda 8 kişi yaralanırken, 6’sı Hessen’de toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bu suçların 25’i camiye veya ibadethaneye yönelik saldırı şeklinde gerçekleşti. Alman hükümeti, bu sayıların kesin olmadığı ve bu rakamın sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti. Yılın ilk üç ayında da 132 İslam karşıtı suç işlendiği açıklanmış, bu sayı sonradan eklenenlerle 188’e kadar çıkmıştı.

“Her İslam karşıtı saldırı, polise bildirilmeli”

İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, son yıllarda Almanya’da İslam düşmanlığının arttığına işaret ederek, özellikle camilere ve Müslümanlara saldırıların yoğunlaştığının gözlendiğini belirtti. Birçok saldırının mağdurların polise şikayette bulunmadığı için kayıtlara geçmediğini vurgulayan Kesici, “Her İslam karşıtı saldırı polise bildirilmesi lazım. Bu, İslam karşıtlığının bu ülkede büyük bir sorun olduğunu göstermek açısından önemli” dedi.