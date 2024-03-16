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Dünya

Almanya'da Katolik Kilisesinin mağdurlara ödediği tazminat 57 milyon avroya ulaştı

Almanya'da Katolik Kilisesinin, kiliselerde cinsel istismara uğrayan mağdurlara, çektikleri acıların bedeli olarak bugüne kadar ödediği tazminat miktarının 57 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Almanya'da Katolik Kilisesinin mağdurlara ödediği tazminat 57 milyon avroya ulaştı
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Bağımsız Tazminat Komisyonunun Bonn'da açıkladığı 2023 yıllık raporuna göre, mağdurlara sadece geçen yıl 16 milyon avronun üzerinde tazminat ödendi.

Bağımsız Tazminat Komisyonu Başkanı Margarete Reske, Haziran 2023'te Köln Bölge Mahkemesinin, cinsel şiddet mağduru bir kişiye 300 bin avro tutarında tazminat ödenmesine karar verdiğini ve bu tazminatı Köln Başpiskoposluğunun ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Reske, 2021'de verilen kararlarda ödenmesi gereken tazminat miktarı 22 bin ile 25 bin avro arasında değişirken, 2023 yılından itibaren tazminat miktarlarının kişi başına 50 bin avronun üzerine çıktığını belirtti.

Komisyon, henüz sırada bekleyen dosyaların olduğunu ve 1 Ocak 2021'den bu yana mağdurlara toplam ödenen tazminat miktarının 57 milyon avroya ulaştığını kaydetti.

Almanya'da çoğu çocuk çok sayıda kişinin geçmiş yıllarda Katolik Kiliselerinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

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