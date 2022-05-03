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Dünya

Almanya'da korkunç iddia! Ölümle tehdit ettiler

Almanya'nın Kassel kentinde bir kişinin, 3 ve 13 yaşlarındaki Suriye uyruklu iki çocuğa ırkçı hakarette bulunup, çocukları ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

AA3 Mayıs 2022 Salı 18:14 - Güncelleme:
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Kassel polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 Nisan günü meydana gelen olayda, 13 yaşındaki çocukla yürüyen 3 yaşındaki çocuğun yüksek sesle ağlaması üzerine bir kişinin rahatsız olduğu, çocuklara yönelik ırkçı hakarette bulunup, ölüm tehdidinde bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişinin elinde tahta sopa bulunduğu, iki çocuğa görünüşlerinden dolayı defalarca ırkçı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı kaydedildi.

Polis, olay esnasında çevrede bulunan iki kadın ile bir erkeğin tanık olarak arandığını, olaya tanık olanların, 0561 9100 numaralı telefonu arayarak Kuzey Hessen'deki polis merkezine başvurmalarını istedi.

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