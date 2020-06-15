İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8328
  • EURO
    7,6787
  • ALTIN
    378.147
  • BIST100
    109185
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 870'e yükseldi
Dünya

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 870'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 3 kişi artarak 8 bin 870'e ulaştı.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:04
ABONE OL

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 248 artışla 187 bin 671’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 3 kişi artarak 8 bin 870'e ulaştı.

Gurbetçiler pandemi sürecinde Türkiye'de güvende hissediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.