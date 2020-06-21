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Dünya

Almanya'da Kovid-19 karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı

Almanya'nın Göttingen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan apartmanın sakinleri ile polisler arasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı bildirildi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 20:51 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 20:51
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Polisin yaptığı açıklamada, 700 kişinin yaşadığı apartmanın çevresinin metal bariyerlerle kapatıldığı, karantinayı aşmak isteyen bina sakinlerinin polis memurlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şişe, taş ve metal çubuklarla yapılan saldırı sonucu 8 polis memurunun yaralandığı, üç polis iş göremez raporu aldığı ifade edildi.

Yüksek katlı binada 19 ila 37 metrekare büyüklüğündeki dairelerde kalabalık ailelerin yaşadığı, 120 kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtilmişti.

Bina çevresinde yaklaşık 300 polis görevlendirilmiş, olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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