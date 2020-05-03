Almanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 812'ye yükseldi

DHA 03 Mayıs 2020 Pazar 09:32 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 09:32

Almanya, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.