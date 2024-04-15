İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4133
  • EURO
    34,5073
  • ALTIN
    2442.68
  • BIST100
    9746.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı
Dünya

Almanya'da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Almanya'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçların 2023'te, 2022 yılına göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Almanya'da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı
ABONE OL

Alman Haber Ajansı DPA'nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries'in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023'te 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022'de 610 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2024'ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.

Ayrıca 2023'te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024'ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.

Almanya'da 2023'te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.

  • İslamofobi artışı
  • Almanya suç istatistikleri
  • almanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.