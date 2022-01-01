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Dünya

Almanya'da Müslüman mezarlarına çirkin saldırı!

Almanya'nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda mezar taşları tahrip edildi.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:47
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Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar verdi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'ye utanç görüntüleriyle başladıklarını belirterek düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sırakaya açıklamasında, "Mezarları bile hedef alan bu alçak zihniyete karşı Alman hükümetini, kolluk güçlerini, yargı erkini, kamuoyunu Müslümanlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı net, bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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