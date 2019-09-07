Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törende 400 öğrenci birlikte dua etti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde her yıl düzenlenen "Bed-i Besmele" törenlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Türkmen, "Çocuklarımız okula başladığı zaman bir törenle ve böyle bir manzaranın içerisinde başlattırmak istedik. İnsan hayatında unutamayacağı evreler vardır, işte bugün bu çocuklarımız da onlar için yaptığımız merasimle unutmayacak bir gün yaşayacaklar. Bu manzaradan çok hoşnut olduğumu ifade etmek istiyorum. Rabbim bütün çocuklarımızı dünya ve ahiret göz aydınlığımız eylesin, zihin açıklığı versin." dedi.