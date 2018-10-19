Almanya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 polis yaralı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kirchheim kasabasında meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 polis de yaralandı. Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.