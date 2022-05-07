Almanya'da 'Ukrayna yasağı' tartışması sürüyor

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümünde, geçen yıllarda olduğu gibi anıtların çok sayıda kişi tarafından ziyaret edileceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş çerçevesinde de anma eylemlerine ve anıtlara saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bu savaşın Berlin'de demokratik tartışmanın ötesinde ihtilaflara ve çatışmalara yol açmaması talep edildi.

Açıklamada, bu bağlamda söz konusu tarihlerde yapılacak anma etkinlikleri ve gösteriler için tedbirler alındığına işaret edilerek, özellikle gösterilerde Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın desteklenmesine, onaylanmasına ve yüceltilmesine karşı harekete geçileceği aktarıldı.

Anıtların bulunduğu mekanlarda Rus ve Ukrayna bayraklarının taşınması ve üniformaların giyilmesinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, askeri marşların çalınmasına ve Ukrayna'daki savaşın onaylanması veya yüceltilmesine ilişkin söylemlere de izin verilmeyeceği kaydedildi.

- BÜYÜKELÇİ MELNYK YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Ukrayna bayrağının taşınmasına yasak getirilmesini eleştirerek, Berlin polisinin bu düzenlemelerini "skandal karar" olarak niteledi ve bu yöndeki yasakların kaldırılmasını istedi.

Melnyk, bu kararın Ukrayna'ya bir tokat ve Ukrayna halkının yüzüne vurulmuş bir darbe olduğunu dile getirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyaleti Başkanı Kai Wegner de Ukrayna bayrağının özgürlük mücadelesini temsil ettiğini belirterek, söz konusu bayrağın etkinliklerde yasaklanmasını "duyarsızlık" olarak nitelendirdi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Fransizka Giffey ise polisin aldığı tedbirleri savunarak, kentte genel bir bayrak yasağının uygulanmayacağını, yasağın 15 anma alanında geçerli olacağını anlattı.

Giffey, ayrıca diplomatlar ve büyükelçiliklerin düzenleyeceği etkinlikler için istisnalar getirildiğine dikkati çekerek, "Elçiliğin etkinliği elbette bayraklarla gerçekleştirilebilir. Biz sadece başkalarının, devlet temsilcisi olmayanların 15 anma alanında bayrakları taşımamasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Berlin'de 8 ve 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 77. yıl dönümüne ilişkin 50'nin üzerinde gösterinin yapılmasının planlandığı, bu gösterilerde yaklaşık 3 bin 400 polisin görev yapacağı kaydedildi.