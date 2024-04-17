Almanya'da, ülkede oturma izni sağlayan kaçakçılık çetesinin çökertildiği bildirildi

Polisin yaptığı açıklamada, yıllardır süren teknik takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda, bini aşkın polisin görev aldığı kaydedildi.

Düsseldorf Savcılığının kararıyla oturma izni sağlayan söz konusu çetenin üyesi olduklarından şüphelenilen çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında iki avukatın da bulunduğu çete üyelerinin, yaklaşık 350 zengin Çinliye 30 bin ile 368 bin avro arasında değişen ücretler karşılığında, Almanya'da kalıcı oturma izni sattıklarından şüpheleniliyor.



Çoğunluğu Çinli olan müşteriler arasında Umman ve Güney Afrikalıların da bulunduğu ifade edildi.

Oturma izinlerinin, Kerpen ve Solingen şehirlerinin yanı sıra Rhein-Erft bölgesi ve Düren ilçesindeki göçmenlik bürolarından verildiği belirtildi.

Operasyonda göz altına alınan avukatların oturma izni vermeleri için göçmen bürosu çalışanlarına rüşvet verdikleri düşünülüyor.