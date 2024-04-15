Kock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Berlin'deki Filistin Kongresi'ne konuşmacı olarak çağrılan Varufakis ve Ebu Sitte'ye Almanya'ya giriş yasağı getirilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

Yasağın neden getirildiğine dair açıklama yapmayan Kock, "münferit vakalar hakkında yorum yapmadıklarını" ve bunun "iyi ve doğru olduğunu" belirterek, "Bu durumda da böyle yapacağım. Biz (buna ilişkin) haberleri not ettik." dedi.

Ancak ülkeye girişlerin reddedilmesi ve giriş yasağı ile faaliyet yasağı getirilmesine ilişkin farklıklar ile ilgili genel bir şeyler söyleyebileceğini aktaran Kock, "Federal Polis belirli bir seyahat amacı nedeniyle ülkeye girişi reddedebilir. Polis bunu (kişinin) hareket özgürlüğü hakkını elinden almadan yapabilir. Federal polis bunu, kamu güvenliği ve düzenine yönelik bir tehdit görürse yapabilir. Bunun için her bir vakayı tek tek inceler." ifadelerini kullandı.

Kock, ilgili eyalet dairesinin de kişinin seyahat özgürlüğünü elinden alabileceğini belirterek, "Bu durumda, seyahatin amacına bakılmaksızın giriş hakkı da elinden alınabilir. Dolayısıyla bu iki farklı durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir de siyasi faaliyet yasağının bulunduğunu, bunun ilk etapta bununla ilgili olmadığını savunan Kock, "Çünkü siyasi faaliyet yasağı üçüncü ülke vatandaşlarına Yabancılar Yasası kapsamında uygulanıyor ve ilgili eyaletin yabancılar dairesi buna karar verir." dedi.

Kock, Filistin Kongresi'ni organize edenlerin, kongrenin federal hükümetin baskısıyla polis tarafından sonlandırıldığını ve yasaklandığını ifade ettiklerinin hatırlatılması üzerine bununla ilgili bir şey bilmediğini savundu.

Sözcü Kock, kongrenin neden sonlandırıldığının, bu önlemi alan Berlin eyalet dairelerine sorulması gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da gecikmeli başlayan Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'nde, araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla etkinliğe katılırken polis müdahale ederek önce canlı yayını kapatmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak, salonun terk edilmesini istemişti.

Kongrenin, 12-14 Nisan'da düzenlenmesi öngörülüyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Alman basını, kongreye konuşmacı olarak davet edilen eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e de ülkeye giriş yasağı getirildiğini yazmıştı.