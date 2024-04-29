İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3832
  • EURO
    34,828
  • ALTIN
    2441.89
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da yargılanan askerden casusluk itirafı
Dünya

Almanya'da yargılanan askerden casusluk itirafı

Almanya'da yargılanan asker, Rusya için casusluk yaptığını itiraf etti.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Almanya'da yargılanan askerden casusluk itirafı
ABONE OL

Rusya için casusluk yapmakla suçlanan 54 yaşındaki Thomas H'nin yargılanmasına, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde başlandı.

Koblenz kentinde Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde yüzbaşı olarak görev yapan Thomas H, mahkemede, Ukrayna savaşında nükleer gerilimin artmasından endişe duyduğu için Rusya'ya askeri bilgileri aktarmaya karar verdiğini belirtti.

Sosyal medyada gördüğü bir haberden dolayı Mayıs 2023'te Rus konsolosluğuyla temasa geçtiğini anlatan Thomas H, bunun hangi haber olduğunu hatırlamadığını ancak o dönemde sosyal medya platformu Tiktok üzerinden Rusya'yı destekleyen ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakın bir kişiyi takip ettiğini dile getirdi.

Thomas H, aynı dönemde AfD ile temasa geçerek üyelik başvurusunda bulunduğunu da söyledi.

Ukrayna savaşında, "yakın bir zamanda taktiksel nükleer silahların kullanılacağını varsaydığını" savunan Thomas H, bu konuda zamanında bilgi almak için Rus tarafıyla temasa geçtiğini kaydetti.

Thomas H, böylelikle ailesini korumak istediğini belirterek, "Başka bir yol görmedim." dedi.

Şimdi bunu bir hata olarak gördüğünü ifade ederek pişmanlığını dile getiren Thomas H, söz konusu dönemde psikolojik durumunun da kötü olduğunu savundu.

Savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalara büyük ölçüde katıldığını belirten Thomas H, ancak Alman Silahlı Kuvvetlerinin sürücüsünden indirilmiş dosyaların bulunduğu bir CD'yi Rus konsolosluğuna verdiği yönündeki suçlamayı reddetti.

İddianamede, Thomas H'nin, Mayıs 2023'ten sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliğine başvurarak işbirliği teklif ettiği, bu çerçevede Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H, 9 Ağustos 2023'te gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.