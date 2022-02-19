Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:53

Kovid-19 önlemleri nedeniyle davetli 80 kişiyle sınırlandırılan ilk etkinlik, ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından yaşamdan koparılan 3 kişinin mezarının yer aldığı mezarlıkta düzenlendi. Anma töreninde Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Kurbanların mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.

Törene Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in yanı sıra Türkiye'yi temsilen Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer katıldı.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ırkçı saldırıda evlatlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Faeser, "Onlara yapılanlar kalbimi paramparça ediyor. Bugün burada 9 gencin kaybının yasını tutuyoruz. Hanau suikastçısı bu şehri bölmek istedi ancak bu olay sonrası Hanaulular katilin istediğinin aksine, daha fazla kenetlendi." dedi.

Bakan Faeser, Hanau kurbanlarının ailelerine eksiksiz bir soruşturma borçlu olduklarını, hala çok fazla yanıtlayamayan soru olduğunu belirterek "Bu korkunç olayın aydınlatılması ve akrabaların cevap alması için her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Hessen Başbakanı Volker Bouffier, ırkçılığın bir kanser olduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Burada yakınlarını kaybeden her aileden bir temsilci kısa konuşma yaptı.

- ŞANSÖLYE SCHOLZ HANAU KURBANLARINI ANDI

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da Hanau'daki ırkçı terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından görüntülü paylaşımda bulundu.

Başbakan Scholz, mesajında "Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Said Nesar, Vili Viorel sizler bizim ülkemizin birer parçasıydınız. Sizin aile ve arkadaşlarınıza hala belirsiz olan soruların yanıtlarını borçluyuz. Federal hükümet ırkçılığa karşı, sağcı teröre karşı kararlılıkla mücadele edecek." ifadesine yer verdi.

Devletin aşırılık yanlılarıyla mücadele etmesi gerektiğini belirten Scholz, yetkililerin mağdurları korumak için önlem almasının ve yaslı aileleri desteklemesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Scholz mesajında, "Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Said Nesar, Vili Viorel sizin boşluğunuzu dolduramayız ama Hanau kurbanlarını her gün hatırlayabiliriz. Nefret yerine, saygıya güvenerek. Bugün isimlerinizi yüksek sesle söylüyoruz çünkü sizleri unutmayacağız." ifadesini kullandı.

- ETKİNLİKLER TÜM GÜN SÜRECEK

Yerel saatle 14.30'dan itibaren Heumarkt meydanında "Terör, ırkçılık ve Müslüman Düşmanlığına Karşı Birlikte" temasıyla düzenlenecek gösteride çeşitli konuşmalar yapılacak.

Irkçı terör saldırısının yaşandığı 21.00-22.00 saatlerinde saldırının yapıldığı yerlerde yaşamını yitirenleri temsilen sırayla balonlar uçurulacak.

Şehirdeki camilerde yaşamını yitirenler için dualar edilecek, ırkçılık karşıtı yürüyüşler yapılacak ve ölenlerin anısı için futbol turnuvası gibi etkinlikler düzenlenecek.

- IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

