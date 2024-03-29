Almanya'daki kundaklamada gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Savcılıktan yapılan açıklamada, dün olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin uzun bir sorgulamanın ardından salıverildiği belirtilerek, ancak bu kişinin halen "olası bir şüpheli" olarak görüldüğü kaydedildi.

"Her yönüyle açık uçlu olarak devam ettiği" belirtilen soruşturma çerçevesinde sorgulanan şüpheli ya da olayın nedeni hakkında açıklama yapılmazken, yapılan araştırmada bazı ipuçları elde edildiği ifade edildi.

Öte yandan, polis kundaklamanın aydınlatılması için görgü tanığı ya da olayla ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

OLAY

Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangının eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcılığı, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.