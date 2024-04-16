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  • Almanya'daki o madde Müslümanların tepkisini çekmişti: Değişikliğe gidildiği bildirildi
Dünya

Almanya'daki o madde Müslümanların tepkisini çekmişti: Değişikliğe gidildiği bildirildi

Almanya'daki ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin geçen yıl Aralık ayında açıklanan temel program taslağında yer alan ve Müslümanların tepkisini çeken bir maddede değişikliğe gidildiği bildirildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
Almanya'daki o madde Müslümanların tepkisini çekmişti: Değişikliğe gidildiği bildirildi
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Kamu televizyonu ARD'de yer alan haberde, taslakta yer alan "Değerlerimizi paylaşan Müslümanlar Almanya'ya aittir." ifadesinin ülkede tartışmalara neden olduğu hatırlatıldı.

Bu ifadenin, "Değerlerimizi paylaşmayan ve liberal toplumumuzu reddeden bir İslam Almanya'ya ait değildir." olarak değiştirildiği belirtildi.

CDU'nun 6-8 Mayıs tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek konferansında, temel parti programının oylanacağı kaydedildi.

Temel program taslağında, birçok Müslümanın, onlarca yıldır Almanya'da yeni bir yuva bulduğuna dikkat çekilerek, bunların çok azının büyük İslami derneklerde örgütlendiği belirtildi.

Taslakta, ülkedeki Müslümanların kendilerini organize etmelerinin desteklendiği ifade edildi.

CDU'nun Aralık 2023'te açıkladığı taslaktaki Müslümanlarla ilgili kısım, özellikle ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından tepki çekmiş ve "CDU'nun Almanya'da Müslümanlar için artık bir merkez partisi olmadığı" yorumlarına neden olmuştu.

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