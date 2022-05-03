Almanya'dan 2 ülkeye açık kapı: İsterlerse NATO üyeliği için destek veririz

Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rus hükümetinin başka bir fırsatta da uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal edebileceğini anımsattı.

Scholz, Finlandiya ve İsveç'te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi bekleyebilirler." dedi.

Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya'nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.

NATO'nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir." şeklinde konuştu.

Marin, Finlandiya'nın henüz NATO'ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.

İsveç Başbakanı Andersson da İsveç'te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.

Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.