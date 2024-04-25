Almanya'dan emisyonların yarıya düşürülmesi için çağrı

Baerbock, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 15. Petersberg İklim Diyaloğu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası iklim koruma anlaşmalarının ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanması gerektiğine işaret etti.

Geçen yıl Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28), fosil yakıt çağını sona erdirmek ve "1,5 santigrat derece" hedefini ulaşılabilir kılmak için birlikte daha fazla çalışılmasına karar verildiğini belirten Baerbock, yenilenebilir enerji kapasitesinin 3, enerji verimliğinin iki katına çıkarılması, ayrıca ormanlarda ağaçların kesilmesinin 2030'a kadar durdurulması hedefinin konulduğunu anımsattı.

Bunların cesaretli ve iddialı hedefler olduğunu aktaran Baerbock, "Dubai, bunların gerçekleştirilmesi için ekonomiye sinyal verdi." ifadesini kullandı.

Baerbock, bu hedeflere ulaşmak için yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacak ulusal iklim koruma planlarının uygulanmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerin nasıl olacağına ilişkin sorunun, Bakü'de düzenlenecek COP29'a kadar somut bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.

"6 yılda emisyonların yarıya düşürülmesi planı için daha çok cesaretli olmalıyız." diyen Baerbock, bunu gerçekleştirmek adına yeni ittifaklar kurulması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğine dikkati çeken Baerbock, "Bunun ekonomilerimiz üzerindeki korkunç etkilerini görüyoruz. Eğer harekete geçmezsek bu etkiler daha da artacak." diye konuştu.

Baerbock, kuraklıklar, şiddetli yağışlar ve fırtınaların iklim krizlerinin gerçek etkileri olduğunu dile getirerek, "İklimin korunması ve ekonomik büyüme el ele gitmeli." ifadesini kullandı.

Bu yüzden Almanya'nın ekonomide dönüşüm içinde olduğunu anlatan Baerbock, bunun, sanayiyi ve ekonomiyi güçlü tutmak için tek yol olduğuna inandıklarını söyledi.

Baerbock, AB'nin iklim konusundaki hedeflerini desteklediklerini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerock, ekonominin temelden değiştirecek yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdi.

Gelişmiş ülkelerin ihtiyacı olan 2 trilyon dolar dahil, küresel ekonomik dönüşümü sağlamak için 5 trilyon dolara ihtiyaç olduğunu ifade eden Baerock, kamu kaynaklarının iklim hedeflerini ulaşmayı finanse etmek için yeterli olmadığını bu nedenle yenilikçi kaynaklar bulunması gerektiğini belirtti.

Bunun için bir finans sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizen Baerbock, "İklim konularında çalışmak üzere 1,5 derece hedefimizle uyumlu bir ittifak oluşturmayı öneriyorum." dedi.

Baerbock, buna hükümetler, bakanlıklar, mali aktörler ve kurumlar ile sivil toplum kuruluşlar gibi tüm katmaların dahil olması gerektiğini kaydetti.

- "1,5 DERECE HEDEFİNİ TUTTURMAK İÇİN ÇOK HIZLI HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"



Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev de küresel ısınmanın 1,5 derecede tutulması hedefine henüz ulaşılamadığını vurgulayarak, hedefi tutturmak için çok hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ülkelerin küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derecenin altında sınırlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam etmeleri gerektiğini dile getiren Babayev, bu sınırın aşılmasının başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere birçokları için yıkıcı ve varoluşsal bir tehdit olacağına işaret etti.

COP29 Başkanı da olan Babayev, COP29'da iklim hedeflerini ulaşabilir kılmaya çalışacaklarını belirterek, ihtiyaç duyulan finansmanı harekete geçirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Babayev, "Sözleri tutmak zorundayız. Sözlerimizle eylemlerimizin uyumlu olması gerekir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan olarak ulusal kalkınmanın merkezine iklim uyumluluğunu yerleştirdiklerini kaydeden Babayev, "COP29'de şeffaflığa önem veriyoruz. Doğru koşulları oluşturmak ve gelişmekte olan ülkeleri iklim finansmanı konusunda desteklemek zorundayız. İklim finansmanı hedefleri bizim en zorlu konularımızdan birisidir. Küresel ısınmanın 1,5 derecede tutulması hedefini rotamız olarak kabul ediyoruz. Tüm tarafları dinliyoruz." şeklinde konuştu.

- ALMANYA'DAN ZENGİNLERE ÇAĞRI



Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze de iklimin korunması için zenginlerden vergi alınması çağrılarına katıldığını, küresel milyarderlerin çevreyi korumak için daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Schulze, "Milyarderler en büyük karbon ayak izine sahip olmalarına rağmen çözüme çok az katkıda bulunuyorlar." dedi.

- ALİYEV, YARIN BERLİN'DE KONUŞACAK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılarak birer konuşma yapacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 15. Petersberg İklim Diyalog toplantısında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Türkiye ABD, Çin ve Hindistan gibi G20 üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden temsilciler katılıyor.

Türkiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Fatma Varank, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ve Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş'tan oluşan heyet ile temsil ediliyor.

Söz konusu iklim toplantıları, 2010'dan beri her yıl COP zirvelerine hazırlık amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yılki toplantılarda, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 santigrat derecelik küresel ısınma sınırına sadık kalmanın uygulanabilirliğini tartışmak ve 2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan COP iklim toplantısına hazırlanmak hedefleniyor.