Almanya’dan İngiltere’ye “AB’de kalın” çağrısı

18 yıldır Angela Merkel'in liderliğinde bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yeni lideri seçilen ve Almanya’nın müstakbel başbakanı olarak gösterilen Annegret Kramp-Karrenbauer, İngiltere’ye Avrupa Birliği’nde (AB) kalma çağrısı yaparak, vatandaşlarının İngiltere’nin Almanya’yı egemen bir ulus olarak nasıl bağrına bastığını unutmadığını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, İngiliz The Times gazetesi için Brexit hakkında bir mektup kaleme alan Kramp-Karrenbauer, “Büyük ulusunuz olmasaydı, (Avrupa) kıta bugün olduğu gibi olmazdı.” ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra, İngiltere’nin Almanya’dan vazgeçmediğini belirten Kramp-Karrenbauer, “Almanya'yı egemen bir ulus ve bir Avrupa gücü olarak geri kabul ettiniz.” dedi.

Kramp-Karrenbauer, İngiliz kara mizahını, sütlü çayları ve yolun sol tarafından araba sürmeyi özleyeceklerini belirterek, “Ama her şeyden çok İngiliz halkını özleyeceğiz.” cümlelerini kaleme aldı.

İngiliz parlamentosu tarafından salı günü yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu alarak tarihi bir farkla reddedilmişti.

Brexit anlaşmasındaki belirsizliğe rağmen ülkesinin 29 Mart tarihinde AB'den tamamen ayrılacağını duyuran May’in “B Planı” 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak.