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Dünya

Almanya'dan Irak kararı

Almanya, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzatma kararı aldı

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:43
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BERLİN (AA) - Almanya'nın terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini 9 ay daha uzattığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim'e kadar uzatma kararı aldığını belirtti.

Kararda, asker sayısının maksimum 500 ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararın cuma günü Federal Mecliste görüşülüp onaylanması bekleniyor.

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