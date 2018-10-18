Almanya, Irak ve Suriye'ye altyapı için 100 milyon avro yardımda bulunacak

Almanya Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan Almanya'nın Irak ve Suriye'de DEAŞ'tan arındırılan bölgelere halkın geri dönmesi amacıyla elektrik, içme suyu, yol ve köprü gibi altyapı yatırımında kullanılmak için 100 milyon avroluk yardımda bulunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, yardımın 90 milyon avrosunun Irak'a, 10 milyon avrosunun da Rakka ve Deyrizor bölgelerine sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un bu yardım sonrası sosyal paylaşım sitesinden Almanya'ya teşekkür etmesi dikkati çekti.