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Dünya

Almanya'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Almanya, İran'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Almanya'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin
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Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.

"İran'a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri" istendi.

Açıklamada, güvenlik durumunun hızla ve önceden uyarı yapılmaksızın kötüleşebileceği belirtilerek, gerilimden hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği ve buna bağlı olarak İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceğine işaret edildi.

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