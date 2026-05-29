Almanya'dan işgalci İsrail'e Gazze uyarısı: Endişeyle takip ediyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, işgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması yönündeki talimatını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

29 Mayıs 2026 Cuma 14:47
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Deschauer, İsrail'in olası yeni askeri adımlarının Gazze'de sivillere yönelik insani yardımları daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunarak, "(Netanyahu'nun) Bu açıklamaları ve bunlarla ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Deschauer, Alman hükümetinin tutumunun açık olduğunu belirterek, "Hükümetimizin tutumu, Gazze'nin bölünmesinin kalıcı olamayacağı ve kalıcı hale getirilmemesi gerektiğidir." ifadesini kullandı.

İsrail tarafından dile getirilen yeni planların, Almanya'nın destek verdiği ve bölgede barış perspektifi oluşturmayı amaçlayan 20 maddelik planla da uyumlu olmayacağına dikkati çeken Deschauer, bu planın Berlin yönetimi açısından yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı.

Deschauer, bu yol haritasının çatışan tarafların plana bağlı kalmasını öngördüğüne işaret ederek, orta ve uzun vadede Hamas'ın silahsızlandırılmasının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Öte yandan Deschauer, Gazze'deki mevcut durumun Birleşmiş Milletler'deki süreçlerde de önemli başlıklardan biri olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin uzun süredir dünya siyasetinin merkezinde yer aldığına işaret eden Deschauer, Alman hükümetinin bölgede kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

