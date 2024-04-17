İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5133
  • EURO
    34,6278
  • ALTIN
    2497.23
  • BIST100
    9524.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya'dan İsrail'e çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ın saldırısı sonrası İsrail'e 'ihtiyatlı ve sorumlu' davranma çağrısında bulundu.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Almanya'dan İsrail'e çağrı
ABONE OL

Baerbock, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Tel-Aviv'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in yakın bir dostu olarak bugün büyük endişelerimi açıkça ifade ettim. Bölge, sonucu tamamen öngörülemeyen bir duruma adım adım sürüklenmemelidir. Şimdi herkes sağduyulu ve sorumlu bir şekilde hareket etmelidir" dedi.

Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını teyit eden Baerbock, İran ve müttefiklerine Orta Doğu'da gerilimi daha fazla tırmandırmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"BÖLGESEL BİR YANGINA DÖNÜŞMEMESİ DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Dışişleri Bakanı Baerbock, "Avrupa Birliği (AB) olarak İran'a büyük yaptırımlar uyguladık ve bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bu son derece tehlikeli durumun bölgesel bir yangına dönüşmemesi de büyük önem taşıyor" dedi.

Baerbock, Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için tüm aktörlerden sağduyu ve itidalle hareket etmelerini beklediklerini kaydetti.

  • Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
  • iran
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.