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Dünya

Almanya'dan İsrail'e insani yardım çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'ye derhal insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 22:19 - Güncelleme:
Almanya'dan İsrail'e insani yardım çağrısı
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Baerbock, Gazze'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti (Gazze'ye) derhal insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde girişine izin vermelidir. Bu, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da talep edilmiştir. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ndeki düzen ve nizamın çökmesinin ardından insani yardımın dağıtılabilmesini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insanların durumunu anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayan Baerbock, çatışmalardan kaçanların açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Baerbock, Gazze'ye yeterli sayıda yardım malzemesi taşıyan tırlar gelmediği için insanların havadan atılan gıda paketleri için hayatları pahasına mücadele ettiklerine değinerek, "Çocuklar kardeşlerine yiyecek bir şeyler verebilmek için yabani ot topluyor. Bebekler kötü koşullardaki hastanelerde susuzluktan ve yetersiz beslenmeden ölüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Gazze'ye yönelik insani yardımı 20 milyon avro daha arttırdığını aktaran Baerbock, şunları kaydetti:

"Ancak bu hiçbir şekilde yeterli değil. Gazze'ye hayat kurtarıcı gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini götüren tırların sayısı son haftalarda keskin bir düşüş gösterdi. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Eğer yeterli sayıda kamyon geçemezse, yardımların insanlara ulaşması için gerekirse hava yolu kullanılmalıdır. Partnerlerimizle ve özellikle Ürdün ile beraber insani yardımların hava yoluyla ulaştırılmasına biz de katılmak istiyoruz."

Baerbock, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için her zamankinden daha acil bir insani araya ihtiyaç bulunduğunun da altını çizdi.

  • Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
  • israil
  • gazze

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