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Dünya

Almanya'dan, İsrailli bakanların ''Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi'' talebine tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in, 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Almanya'dan, İsrailli bakanların ''Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi'' talebine tepki
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Fischer, AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrailli bakanların, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini önerdikleri açıklamalarını değerlendirdi.

Bu tür açıklamaların sorunun çözümüne yararı olmadığını dile getiren Fischer, "İki bakan (Smotrich ve Ben-Gvir) tarafından yapılan açıklamaları mümkün olan en şiddetli şekilde reddediyoruz." dedi.

Fischer, Tokyo'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda buna ilişkin tutumun çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi'nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır." diye konuştu.

- "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda"

Almanya'nın, iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü ve uzun vadede de bu yönde çalıştıklarını ifade eden Fischer, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik tek kalıcı model olmaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze'ye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması çağrısında bulunan Fischer, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nın açılması gibi bazı ilerlemeler sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Fischer, "(Gazze'deki) İnsani durum felaket boyutunda ve bu nedenle bu konuda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail'in uluslararası insani hukuka riayet etmesini beklediklerini belirten Fischer, Gazze'ye insani yardım sağlanması için "insani ara" verilmesi konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

  • Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer
  • israil
  • filistin
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