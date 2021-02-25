İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2419
  • EURO
    8,8716
  • ALTIN
    416.539
  • BIST100
    1479.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Kovid-19 salgınında üçüncü dalga uyarısı: Akıllıca ve dikkatli ilerlemeliyiz
Dünya

Almanya'dan Kovid-19 salgınında üçüncü dalga uyarısı: Akıllıca ve dikkatli ilerlemeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında üçüncü dalganın oluşabileceği uyarısı yaptı. Salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Merkel, 'Aşılar etkisini gösterirse, firmalar bize taahhüt edildiği gibi üretir ve tedarik ederlerse o zaman birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın oluruz.' değerlendirmesinde bulundu.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:00
ABONE OL

Merkel, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 2020'nin Aralık ayı sonunda Alman sağlık sisteminin acil durumun eşiğinde bulunduğunu hatırlatarak, bugün ise enfeksiyon sayıların çok daha düşük olduğuna ve Kovid-19'dan kaynaklı ölümlerin de azaldığına dikkati çekti.

Kovid-19 tedbirlerinin adım adım gevşetilmesinin düşünülebileceğini ifade eden Merkel, "Gevşetilme daha bulaşıcı olan mutasyonlar olmazsa nispeten kolay olabilir. Bunlardan (mutasyonlardan) dolayı şimdi üçüncü dalganın oluşabileceği, salgının yeni dönemine giriyoruz. İngiltere kaynaklı mutasyon daha agresif ve ilk ortaya çıkan virüsün yerini alacak. Üçüncü bir dalganın tüm Almanya'da yeni bir kapanmayı gerektirmemesi için şimdi akıllıca ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Merkel, "Aşılar etkisini gösterirse, firmalar bize taahhüt edildiği gibi üretir ve tedarik ederlerse o zaman birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.