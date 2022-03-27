İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
Dünya

Almanya'dan Libya açıklaması

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen ile Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Annen, 'Almanya, Libya'da istikrar ve ekonomik kalkınma için güvenilir bir ortaktır. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Doha Forum'da, ülkedeki son dönemdeki endişe verici siyasi gelişmeler hakkında konuşmak için bir araya geldim.' ifadelerini kullandı.

AA27 Mart 2022 Pazar 17:00 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 17:01
ABONE OL

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Libyalıların taleplerini destekleme konusunda Almanya'nın ortaklığına güvendiklerini belirtti.

Bakanlık Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşme ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Almanya, Libya'da istikrar ve ekonomik kalkınma için güvenilir bir ortaktır. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Doha Forum'da, ülkedeki son dönemdeki endişe verici siyasi gelişmeler hakkında konuşmak için bir araya geldim."

Menguş, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de dün Doha'da bir araya gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.