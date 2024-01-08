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Dünya

Almanya'dan Suudi Arabistan'a ''İsrail'' jesti: Eurofighter için kararlarını verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a Eurofighter savaş uçağı satılmasına karşı çıkmayacağını söyledi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 07:14 - Güncelleme:
Almanya'dan Suudi Arabistan'a ''İsrail'' jesti: Eurofighter için kararlarını verdiler
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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Baerbock, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e atılan roketleri durdurarak İsrail'in güvenliğine ve "bölgedeki yangının yayılmasını" engellemeye katkıda bulunduğunu belirten Baerbock, bu nedenle "Alman hükümetin İngiltere'nin Suudi Arabistan'a daha fazla Eurofighter verme fikrine karşı durmayacağını" ifade etti.

Baerbock, Suudi Arabistan'ın uzun süredir Husilerin bölge güvenliğine yönelik oluşturduğu tehlikenin farkında olduğunu vurgulayarak Suudi Hava Kuvvetlerinin burada Eurofighter kullandığını, bunun da Riyad'ın bölgede daha iyi bir gelecek için çaba sarf ettiğini gösterdiğini söyledi.

Almanya daha önce Suudi Arabistan'a silah satışına karşı çıkıyordu.

Eurofighter İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'nın ortak projesi olduğu için savaş uçaklarının satışında Almanya'nın da onayı gerekiyor.

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