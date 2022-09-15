İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2699
  • EURO
    18,2979
  • ALTIN
    979.272
  • BIST100
    3363.12
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı!

Almanya'nın Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevk edeceği açıklandı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'de silahlı kuvvetler konferansının başlangıcında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya iki Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç daha teslim edileceğini ifade etti.

Lambrecht, "Ukrayna'ya iki adet Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç ve çoklu roketatarlar için 200 füze sağlayacağız." dedi.

Bakan Lambrecht, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cesur ve başarılı operasyonlarını överek, "Ukrayna'ya hızlı bir şekilde daha fazla askeri teçhizat sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak Ukraynalıların cesur mücadelelerinde açıkça yanlarında duruyoruz. Yaklaşık bir milyon mülteciye sığınma imkanı sunuyoruz. Ukrayna'yı mali olarak ve silah tedarik ederek de destekliyoruz. Ukrayna'nın özellikle son birkaç gün içinde Alman silahlarının da yardımıyla elde ettiği başarıları görmek cesaret verici." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Almanya'daki bazı siyasetçiler, hükümete son zamanlarda baskıyı artırarak Ukrayna'ya Alman savaş tanklarının teslim edilmesini talep ediyorlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.