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Dünya

Almanya'dan yapay zekaya büyük yatırım

Almanya, günlük yaşamda ve iş yerlerinde giderek daha fazla kullanılan yapay zeka için kamu desteklerini gelecek 2 yılda yaklaşık 2 kat artırarak 1 milyar avroya çıkarmayı planlıyor.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Almanya'dan yapay zekaya büyük yatırım
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Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, başkent Berlin'de ülkenin yapay zeka konusunda yeni eylem planını açıkladı.

Watzinger, yapay zekanın önemli bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, bu teknolojinin Almanya'ya bilim, ekonomik olarak büyüme, refah, rekabet gücü ve sosyal katma değer açısından muazzam fırsatlar sunduğunu anlattı.

Almanya ve Avrupa'nın "Yapay Zekayla Güçlendirilen" bir dünyada lider konuma gelmesi gerektiğini belirten Watzinger, "Almanya'daki yapay zeka ekosistemi için mükemmel bir temel oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bettina Watzinger, güvenilir ve şeffaf bir yapay zeka eylem planına sahip olduklarını savunarak, "Bu bir rekabet avantajıdır." dedi.

Watzinger'ın açıkladığı eylem planına göre, Almanya, yapay zeka araştırmaları için üniversitelerde 150 yeni araştırma laboratuvarı kurmayı ve veri merkezlerini genişletmeyi planlanıyor.

Bu amaçla, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Alman federal hükümetin yapay zeka stratejisini diğer departmanlar ve paydaşlarla birlikte daha da geliştirmek amacıyla ödemeler yapacak.

Böylece, bakanlık ülkede yapay zekanın araştırma, geliştirme ve uygulaması için kamu desteklerini gelecek 2 yılda yaklaşık 2 kat artırarak 1 milyar avroya çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, Stanford Üniversitesi'nin raporuna göre ABD'de 2022'de özel sektör yapay zeka araştırmaları için 47,4 milyar dolar harcarken, ABD hükümeti de 3,3 milyar dolarlık fon sağladı.

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