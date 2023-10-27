Almanya'nın Kıbrıs'taki İngiliz üslerine asker gelmesine tepki: Trajediye bulaştırmamaları lazım

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Valiliğini ziyaretinde, Vali İlhami Aktaş ile polis tören mangası tarafından karşılandı. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Tatar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, bir basın mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Tatar, bunun kendileri için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ve Filistin halkına yapılanların asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi geçen hafta KKTC'de geçen hafta 3 gün yas ilan ettiklerini hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Maalesef masum insanlara karşı, sivillere karşı, çocuklara karşı bu saldırılar devam etmektedir. Kıbrıs Türkü de bunu büyük bir üzüntüyle izlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına aynen katılıyorum. Netice itibarıyla büyük bir insanlık trajedisi, dramı yaşanmaktadır. Maalesef dünya buna seyirci kalıyor. Bu da bizi gerçekten endişelendiriyor. Bir an evvel bütün bu katliamların ve insanlığa yönelik asla kabul edilemeyecek saldırıların durması gerektiğini buradan ben de ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve oradaki insanlara sabırlar diliyorum."

"DOĞRU DEĞİLDİR, HUKUKİ DEĞİLDİR, MEŞRU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Tatar, başka bir soru üzerine, GKRY kontrolündeki bölgeye Almanya özel kuvvet birliklerine bağlı askerlerin gelmesine değindi.

Bu konuyla ilgili daha önce bir açıklama yaptığını anımsatan Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya silahlı askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir, hukuki değildir, meşru değildir. Bunu bu şekilde değerlendirirken, benim yaptığım açıklama üzerine karşı taraftan gelen bir açıklamada, bu askerlerin 'Filistinli ve İsrailli sivillere yardımcı olmak için oraya geldikleri' ifade edilmektedir.

Ben buradan bir kez daha İngiltere'ye seslenmek istiyorum. İngiltere'nin iki üssü var Kıbrıs'ta, egemen üsler. Bu egemen üslerde elbette İngiltere kendi hakkını hukukunu koruyabilir ama Kıbrıs'ı böyle bir trajediye bulaştırmamaları lazım. Neticede Kıbrıs oraya yakın bir coğrafyada, çok yakın bir bölge. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekmektedir. Gerek diğerleri gerek İngiltere'nin, Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın kendi güvenliğini asla o bölgedeki bu kabul edilemeyen çatışmaya dahil etmemeleri gerekmektedir."