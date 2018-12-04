'Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışı devam ediyor'

Alman Stern dergisi ve ARD televizyonunda yayımlanan haberlere göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a daha önce onay verilen silahların sevkiyatını tamamen durdurmasına ve yeni silah satışına izin vermeme kararı almasına rağmen Rheinmetall, Suudi Arabistan'a silah göndermeye devam etti. Alman savunma şirketi, bunu İtalya ve Güney Afrika'da ortak olduğu şirketler aracılığıyla yaptı.

Haberlere göre, Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Helmut Merch, geçen ay banka analistleri ile yaptığı telekonferans görüşmesinde, hükümetin ihracatı askıya alma kararının şirketin silah sevkiyatını etkilemediğini belirtti.

Merch ayrıca, Suudi Arabistan'a yıllık mühimmat satışının 100 milyon avrodan fazla olduğunu ifade etti.

"Kurallara uyuyoruz"

Haberlerin ardından açıklama yapan Rheinmetall şirketi yöneticileri iddiaları kabul etmeyerek, ortak olunan şirketlerin her ülkede silah ihracatı konusundaki sıkı kurallara uyduğunu iddia etti.

İddianın, Der Spiegel dergisinin Alman hükümetinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararının sadece 2 ay için geçerli olduğunu öne sürdüğü 23 Kasım tarihli haberinin ardından gelmesi dikkati çekti. Dergi, Almanya'nın 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacağını yazmıştı.

Alman hükümeti, ekim ayında Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamış ve Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti

417 milyon avroluk silah satışı

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı 2'nci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Almanya, silah satışının yanı sıra aynı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye de ülkeye giriş yasağı getirmişti.