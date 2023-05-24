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Dünya

Almanya'ya iade ediliyor! Leopard 2 tankları için karar verildi

İsviçre Federal Konseyi Yürütme Organı, hizmet dışı bırakılan Leopard 2 tanklarının Almanya'ya iade edilmesi planını desteklediğini açıkladı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Almanya'ya iade ediliyor! Leopard 2 tankları için karar verildi
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İsviçre'nin yedi üyeli yürütme organı olan Federal Konseyden yapılan açıklamada, İsviçre Parlamentosu Güvenlik Politikası Komitesinin, 25 Leopard 2 tankının Almanya'ya iade edilmesi önerisinin desteklendiği duyuruldu.

Komite, ellerindeki Leopard 2 tanklarının, Ukrayna'ya kendi tanklarını sevk eden Almanya'nın cephaneliğinde meydana gelen boşluğun doldurulması amacıyla üretici Alman şirketi Rheinmetall'e geri satılmasını önermişti.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd'in, gelecek ay Ulusal Konseyde yapacağı konuşmanın ardından kararı onaylaması bekleniyor.

Alman basınında 3 Mart'ta çıkan haberlere göre, İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Renato Kalbermatten, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını almak istediğine ilişkin talep geldiğini belirtmişti.

Kalbermatten, İsviçre'nin 230 Leopard 2 tankına sahip olduğunu ifade ederek, bunların 134'ünün "görevde", 96'sının ise geçici kullanım dışı olduğunu kaydetmişti.

Almanya'nın ne kadar tank almak istediğine ilişkin bilgi vermeyen Kalbermatten, İsviçre yasalarının hizmet dışı bırakılan araçların satılabilmesine imkan tanıdığını bildirmişti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, sayıya ilişkin konuların konuşulmadığını belirterek, söz konusu Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini vurgulamıştı.

- İSVİÇRE BASKI ALTINDA

Ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı.

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