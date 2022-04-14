Almanya'ya Rusya baskısı: Kör mü oldunuz?

Alman hükümetinin ekonomiye zarar verecek diye "net tavır" almama taktiğine karşın ülke, Rus enerjisinin fişini çekmek için Batı kamuoyu tarafından büyük bir baskı altında tutuluyor.

Doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'ya adeta kelepçelenmiş olan Almanya, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı başaramıyor. Bu durum, "Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" yıkıcı bir algıya yol açıyor.

- ALMANYA, ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'yı insani ve ahlaki değerleri sorgulamaya zorluyor. Eleştirilerin hedefinde ise kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya bulunuyor.

Ukrayna'dan gelen görüntüler, Avrupa'da geçmişe bakışı ve bugünün önceliklerini değiştirirken, Alman hükümetinin ekonomik çıkarlarını kıtanın ortasındaki savaşta yaşanan insan hakları ihlallerinin üzerinde görmesi dikkati çekiyor.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Alman hükümeti, Rusya'dan arzın hemen durdurulmasına da karşı çıkıyor.

- UYARILAR

Almanya, Rus gazını, başlangıçta, nükleer enerjinin sona ermesi ile yenilenebilir enerjiye tamamen geçiş döneminde ekonomiyi besleyecek bir "köprü" olarak kullanmayı planladı.

Alman hükümeti, Rus yöneticilere, politikacılara, teknik mallarına ve bu ülkeye finansal işlemlere yönelik yaptırımları sıkılaştırırken, Rus petrol ve gaz ithalatını durdurmayı Almanya'ya Rusya'dan daha fazla zarar vereceğini belirterek karşı çıkmaya devam ediyor.

Ekonomistler, Berlin'in Rusya'dan enerji ithal etmeye son vermesi halinde Alman ekonomisinin büyük bir resesyonla karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı 5 ekonomik düşünce kuruluşu, dün Almanya'nın, savaş nedeniyle Rusya'nın enerji arzında ani bir kesinti olması durumunda gelecek 2 yıl içinde 220 milyar avroluk bir ekonomik üretim kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Kimya ve çelikten enerji şirketlerine Alman iş dünyasının önde gelen isimleri, istikrarlı bir gaz, petrol ve kömür arzı olmadan üretimlerinin durma noktasına geleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Almanya'da konutların neredeyse yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Almanya'da kimya, madencilik ve ilaç sektörlerindeki güçlü işçi sendikaları, gaz ithalatındaki ciddi düşüşlerin önemli iş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Alman enerji şirketi E.ON da, AB'nin Rus petrol ve gazının ithalatını dondurması durumunda Alman tüketicilerinin elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlara hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatına bu kadar bağımlı hale gelmesinin bir hata olduğunu belirtirken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Kiev'e planladığı ziyaret, Ukrayna'nın başkentinde "pek hoş karşılanmadığı için" suya düştü.

Alman Bild gazetesi, "Bir devlet başkanının böylesine rezil olduğu çok nadiren görülen bir olaydır. Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya gitmesine izin verilmiyor. Zira orada istenmiyor. Bu, Almanya ve dünyadaki itibarı için utanç verici ve tüm Almanya vatandaşları için ağır bir ipotek." değerlendirmesinde bulundu.

- "ALMANYA, GEÇMİŞTEKİ POLİTİKA HATALARI NEDENİYLE BU ENERJİ İKİLEMİYLE KARŞI KARŞIYA"

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rus enerjisine olan bağımlılığına ilişkin, "Almanlar, son 20 yılda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sürekli yatıştırarak Ukrayna'da olanlardan önemli ölçüde sorumlu." ifadesini kullandı.

Ash, Rus kamu şirketlerinin yönetim kurullarında çok sayıda eski Alman politikacının yer almasını ve Almanya'nın "açgözlülük" nedeniyle ucuz Rus enerjisine aşırı bağımlı hale geldiğini belirterek "Almanya, geçmişte yaptığı kendi politika hataları nedeniyle şimdi bu enerji ikilemiyle karşı karşıya.

Rusya'nın kötü bir aktör olduğuna dair pek çok kanıt var. Gürcistan, Kırım, Suriye, Libya ve diğerleri... Gerçekten Almanlar bu kadar miyop bir bakış açısına sahipler miydi? Ucuz Rus gazı onları kör mü etti?" ifadelerini kullandı.

Avrupa savunmasının maliyetinin yüksek olduğunu ve Rusya'nın artık Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Ash, Putin'in Ukrayna'da başarılı olması halinde Avrupa'nın geri kalanının güvensiz olacağını söyledi.

Ash, Almanya'nın hala güçlü mali tamponları olduğunu ve bu zorlu ekonomik duruma karşı koyabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanların Avrupa'da ikinci bir soykırımı durdurmak için ahlaki bir sorumlulukları var. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın en büyük soykırımından sorumluydular ve o zamanlar hiçbir tazminat ödemediler.

Artık bu çıkıntıların temizlenmesi gerekiyor. Avrupa'dan ve özellikle Almanya'dan Rusya'ya yapılan enerji ödemelerinin önemi, kaldıraç sahibi olduğu anlamına geliyor. Bir Alman enerji ablukası, Rusya'ya gerçekten felç edici bir darbe indirebilir. Rusya'ya yapılan enerji ödemelerini durdurarak Ukrayna savaşını durdurmak Almanya'nın elinde."