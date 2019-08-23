Amazon yangını Fransa ile ilişkileri yaktı 

Hafta sonu G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazonlar’daki yangını uluslararası kriz konusu olarak gündeme getireceğini söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Macron, “Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz” dedi.

SÖMÜRGECİ ZİHNİYET

Amazonları imara açma isteği nedeniyle yangına göz yummakla suçlanan Brezilya’nın aşırı sağcı Başkanı Jair Bolsonaro ise, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan ‘Amazon yangını G7 Zirvesi’nde tartışılsın’ önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor” yorumunu yaptı. Orman yangınlarının geçen yıla göre yüzde 83 arttığı Amazonlar’da verilere göre her dakika bir futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oluyor.