Ameliyat sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıktı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun aylık toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Hastaneye kaldırıldığı 22 Aralık'tan bu yana ilk kez kamuoyu önünde görülen Austin, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Austin, "Hepinizi yeniden görmek çok güzel. Gördüğünüz gibi bugün evden katılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve çok yakında Pentagon'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Austin, "Yeni yıla yeni bir enerjiyle girmenin heyecanını yaşıyoruz. Hepimiz özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya desteğimizi yeniden teyit etmek için buradayız. Ukrayna yalnız değil. Dünyanın her yerinde Ukrayna'nın dostları, Ukrayna'nın cesur birliklerinin Putin'in saldırganlığına direnmesine yardım etmek için harekete geçti. Ortak çıkarlara ve ortak ilkelere dayanan tarihi bir uluslararası koalisyon kurduk. ABD, özgürlük mücadelesinde Ukrayna'yı destekleme kararlılığını sürdürüyor" diye konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM ETMELİ"



Ukrayna askerlerinin zorlu geçen kış aylarında ülkenin doğusundaki ve güneyindeki geniş bir cephe hattında Rus ordusuna karşı savaşını sürdürdüğünü vurgulayan Austin, "Ukrayna'nın savunucuları Kremlin güçlerine önemli kayıplar verdirmeye devam ediyor. Putin, askerlerini feda etmeye devam ediyor. Putin, füzelerin ve insansız hava araçlarının Ukrayna halkının moralini bozacağını ve Ukrayna ordusunun savaşma ruhunu kıracağını umuyor. Bu yüzden bu grubu, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemleri sağlamak için daha derine inmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Austin, Ukrayna'nın cephe hattındaki acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve savunmasının uzun vadede güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu yardımın sağlanmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

AUSTİN 22 ARALIK'TA AMELİYAT OLMUŞ, 1 OCAK'TA YENİDEN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI



Austin'in sağlık durumuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı tarafından 5 Ocak'ta yapılan ilk açıklamada, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Austin'in hastaneye kaldırılması Beyaz Saray'dan günlerce gizlenmiş, Austin eleştiri oklarının hedefi olmuştu. ABD medyasına konuşan bir yetkili, Austin'in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray'a 4 Ocak Perşembe sabahına kadar verilmediğini söylemişti. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada sorumluluğu üstlenerek, "Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KANSER OLDUĞU 9 OCAK'TA DUYURULDU



Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından 9 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Austin'e aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulduğu, 22 Aralık'ta kanser ameliyatı olduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtilmişti. Austin'in ameliyatın ardından 1 Ocak'ta "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği duyurulmuştu. Pentagon'dan 15 Ocak'ta yapılan son açıklamada ise Austin'in hastaneden taburcu olduğu, bir süre istirahat edeceği ve uzaktan çalışacağı belirtilmişti.