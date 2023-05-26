İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9916
  • EURO
    21,4715
  • ALTIN
    1257.4
  • BIST100
    4466.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amerika, Wagner liderine yaptırım uygulama kararı aldı
Dünya

Amerika, Wagner liderine yaptırım uygulama kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun Mali'deki liderine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Amerika, Wagner liderine yaptırım uygulama kararı aldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner grubunun Mali'deki lideri Ivan Maslov'a yaptırım uygulanmasına gerekçe olarak, "Kremlin'in Ukrayna'daki Rus güçlerine silah sevkiyatı için Batı Afrika ülkesi Mali'yi kullanması" gösterildi.

Açıklamada, Maslov'un, yabancı tedarikçilerden Ukrayna'daki Rus güçlerine teslim etmek üzere mayın, insansız hava aracı ve çeşitli silah sistemleri satın almaya çalıştığı belirtildi.

ABD'nin herhangi bir ülkenin Wagner grubu aracılığıyla Rusya'ya yardım etme çabalarına karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Wagner grubu, Ukrayna'da kullanılmak üzere askeri teçhizat edinme çabalarını gizlemeye çalışıyor, buna Mali'deki faaliyetleri de dahil." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Yaptırımlar Wagner grubunun küresel faaliyetlerini destekleyen kilit bir yöneticinin kimliğinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Nelson, Afrika kıtasındaki Wagner grubu varlığının bölgedeki ülkeler için istikrar bozucu olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.