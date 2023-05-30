Amerika'dan Kosova'ya yaptırım sinyali

Hovenier, bir grup Kosovalı gazeteciye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova hükümetinin kuzeyde gerçekleştirdiği eylemler konusunda ABD ile koordinasyon sağlamadığını belirten Hovenier, NATO müttefiklerinin Balkan bölgesindeki en büyük askeri tatbikatı olan "Defender Europe 2023"ün Kosova için sona erdiğini ve bunun yaptırımlardan ilki olacağını ifade etti.

Hovenier, yaşanan bu krizin Kosova ile ABD arasındaki ilişkileri etkileyeceğine dikkati çekerken, "Bunun çok acil bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yaptığım karşılaştırma, evinizin yanması gibi, yangını söndürmeniz gerekiyor. Bu nedenle, hükümetin kuzeydeki durumu yatıştırmak için harekete geçmesine ilişkin beklentilerimiz açısından ABD'den fazla sabır göreceğinizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hovenier, Kosovalı liderlerin ABD ziyaretlerini engellemek ve ABD'nin, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan ülkelere yönelik yürüttüğü lobicilik faaliyetlerini durdurmak gibi yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'den Kosova polisinin kuzeydeki belediye binalarından çekilmesini ve yüzde 3-4'ten fazla oy alamadıkları için yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının belediye binalarında görev yapmamalarını talep ettiklerini belirten Hovenier, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti'den kuzeydeki gerilimi azaltmak için adımlar atmasını istedik. O, bu taleplere yanıt vermedi ve bundan sonraki eylemlerimizin ne olacağını analiz ediyoruz." dedi.

Kosova hükümetinin önerilerini kabul edeceğini umduğunu belirten Hovenier, bölgede gerginliğin azaltılmasıyla, dikkatleri Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik mart ayında varılan anlaşmanın uygulanmasına çevireceğini ifade etti.

Hovenier, Sırbistan'ın ordusunu savaşa hazır durumuna getirmesinin, Kosova için bir tehdit oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soruya, ilişkileri gergin olan komşu ülkelerin kendi güçlerini seferber etmesinin "asla iyiye işaret olmadığını" söyledi.