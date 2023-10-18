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Dünya

Amerikalı ailelerin serveti Kovid-19 salgını sırasında arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ailelerin servetinin 2019-2022 yıllarında arttığını bildirdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Amerikalı ailelerin serveti Kovid-19 salgını sırasında arttı
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Fed, ailelerin gelirleri, net servetleri ve kredi kullanımlarına ilişkin verilerin derlendiği ve üç yılda bir hazırlanan Tüketici Finansmanı Anketi'nin bulgularını yayımladı.

"ABD Aile Finansmanında 2019'dan 2022'ye Değişiklikler" başlığıyla yayımlanan raporda, söz konusu yıllar arasında Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyeti ciddi şekilde aksattığı, buna rağmen bu dönemde ABD'deki aile maliyesinde, özellikle de net servet açısından, geniş tabanlı iyileşmeler yaşandığı belirtildi.

Raporda, ailelerin enflasyona göre ayarlanmış medyan net servetinin 2019-2022 döneminde yüzde 37 arttığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde ailelerin net servetinde yaşanan artışın anketin yapılmaya başlandığı 1989'dan bu yana kaydedilen en büyük yükseliş olduğu belirtilen raporda, enflasyonu geride bırakan yükselen konut ve hisse senedi fiyatlarının servet artışını desteklediği aktarıldı.

Raporda, Kovid-19 salgınının ABD iş gücü piyasasında ve daha geniş ekonomik faaliyette ciddi aksamalara neden olduğu ve benzeri görülmemiş düzeylerde mali desteğin sağlanmasına yol açtığı anımsatılarak, bu bağlamda ABD'li ailelerin medyan gelirlerinde artışlar yaşandığı belirtildi.

Fed'in raporunda, ailelerin medyan gelirinin 2019-2022 yıllarında yüzde 3 oranında arttığı kaydedildi.

  • servet artışı
  • aileler

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