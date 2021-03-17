Amerikalı bakanlar, Güney Kore'de Çin ve Kuzey Kore'yi hedef aldı

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:17

Blinken ve Austin, Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle çıktıkları Hint-Pasifik turlarının Güney Kore durağında Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Savunma Bakanı Suh Wook ile görüştü.

Antony Blinken, mevkidaşı Chung ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'deki otoriter rejim kendi halkına karşı sistematik ve geniş çaplı istismara devam ediyor. Biz temel hak ve hürriyetleri savunmalı ve bunları baskı altına alanlara karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Güney Kore ile ittifakını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Blinken, iki ülke arasındaki ittifakı "sarsılmaz, güçlü, köklü dostluk, karşılıklı güven ve ortak değerler" ifadeleriyle tanımladı.

İki ülke arasındaki ittifakın sadece iki ulus arasında değil aynı zamanda Hint-Pasifik ve dünyanın refah ve barış güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayan Blinken, şunları kaydetti:

"Bakan Austin ve ben bir kez daha ABD'nin ittifaka bağlılığını teyit etmek ve onu inşa etmek için buradayız. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ile özgür ve açık Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu başarmak istiyoruz."

Blinken, Çin'in, "insan haklarını ihlal edecek şekilde saldırganlığı ve zorbalığı Hong Kong'daki ekonomiyi aşındırmak, Tayvan'daki demokrasinin altını oymak, Tibet (Özerk Bölgesi) insan haklarını istismar etmek, Güney Çin Denizi'nde hak iddiasında bulunmak için kullandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Chung ise Güney Kore ile ABD ittifakının dünya genelinde ve Kuzeydoğu Asya'da refah ve barışın temel taşı ve diplomasinin temeli olduğunun altını çizdi.

- Güney Kore ABD ile ortaklığın daha kapsamı şekilde gelişmesini umuyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yakın zamanda ikili ilişkileri geliştirmek için bir zirvede bir araya geleceğini aktaran Chung, Güney Kore-ABD ortaklığının daha güvenilir, karşılıklı fayda temelinde ve kapsamlı şekilde gelişmesini umduğunu kaydetti.

- Askeri hazırlık durumu en yüksek öncelik

Bakan Austin de mevkidaşı Suh ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülke ittifakının Kuzeydoğu Asya'nın barış, refah ve güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayarak iki ülkenin askeri hazırlık durumunun en yüksek önceliği taşıdığını belirtti.

"Hem Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hem de Çin'den beklenmedik sınamalar göz önünde bulundurulduğunda ABD-Güney Kore ittifakı hiç bu kadar önemli olmamıştı." ifadesini kullanan Austin, ABD'nin Güney Kore'nin savunmasına bağlılığını bir kez daha teyit etmek üzere bu ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Mevkidaşı ile askeri hazırlık durumunun en öncelikli konu olduğu konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Austin, ortak hazırlık seviyesinin gerekirse bu gece iki ülkenin savaşa girmeye hazır olmasını temin edecek seviyede olması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki bakan "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve daimi barışın tesisine yönelik bağlılığını teyit ettiklerinin" altını çizdi.



Austin, Seul-Tokyo ilişkilerinin iyileşmesi yoluyla Kore Yarımadası'nda ve yarımadanın etrafındaki ortak tehditlere cevap vermenin hayati olduğunu ifade ederken, Suh da Seul hükümetinin bir aksama olmadan Japonya ile iş birliği planlarını teşvik edeceğini belirtti.

İki taraf Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine yanıt vermek ve Kuzey Doğu Asya'da iş birlikçi güvenlik yapısını şekillendirmek için Japonya ile üçlü güvenlik iş birliğinin önemi konusunda fikir birliğine vardı.

Japonya ziyaretlerinin ardından Güney Kore'ye gelen Blinken ve Austin Güney Koreli mevkidaşlarıyla 4'lü toplantıda bir araya gelecek. Blinken Güney Kore temaslarının ardından yarın ülkesine dönerek Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşecek. Austin de Hindistan'a geçecek.