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Dünya

Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün 'evde kal' çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

AA12 Nisan 2020 Pazar 00:27 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:27
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NASA'nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.

NASA’dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

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