Amerikan ordusundan Suriye'deki üslerine takviye

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son 2 günde ABD güçlerine ait konvoy, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 15 araçtan oluşan ve sağlık malzemeleri ile ekipmanları taşıyan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde, Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

Diğer yandan dün gece geç saatlerde, ABD'ye ait 2 kargo uçağı Haseke'nin Harab Cir üssüne iniş yaptı.

ABD ordusu böylece, Deyrizor ve Haseke'ye 2024'ün ilk takviyesini gerçekleştirdi.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.