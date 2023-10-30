Amiri: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için takvim hazırlanmalı

Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete seslendi.

"Irak hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması için ciddi, özel ve kısa vadeli bir takvim hazırlamalı." ifadelerini kullanan Amiri, şunları kaydetti:

"Irak'ta İslami direniş gruplarınca, sakin bir dönemden sonra Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alındı. Bu da ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı işlediği suçlardan yana tavır almasına karşı oluşan doğal bir tepkiydi."

Irak'ın Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed ile Erbil kentindeki Harir Askeri Üsleri, geçen günlerde füzeli saldırıya uğramıştı.

