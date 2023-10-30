İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2734
  • EURO
    30,0172
  • ALTIN
    1817.16
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amiri: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için takvim hazırlanmalı
Dünya

Amiri: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için takvim hazırlanmalı

Irak'ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin ciddi ve kısa vadeli bir takvim belirlemesini istedi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
Amiri: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için takvim hazırlanmalı
ABONE OL

Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete seslendi.

"Irak hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması için ciddi, özel ve kısa vadeli bir takvim hazırlamalı." ifadelerini kullanan Amiri, şunları kaydetti:

"Irak'ta İslami direniş gruplarınca, sakin bir dönemden sonra Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alındı. Bu da ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı işlediği suçlardan yana tavır almasına karşı oluşan doğal bir tepkiydi."

Irak'ın Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed ile Erbil kentindeki Harir Askeri Üsleri, geçen günlerde füzeli saldırıya uğramıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.