Amsterdam sokaklarında bulunan patlamamış el bombaları paniğe yol açtı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da el bombası paniği yaşanıyor. Amsterdam sokaklarında ve özellikle bazı dükkanların önlerinde bulunan patlamamış el bombaları şehirde paniğe yol açtı.

Amsterdam Polis Şefi Pieter-Jaap Aalbersberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amsterdam’da el bombasını 5 ile 20 Euro arasında satın alabiliyorsunuz” dedi. Aalbersberg, “Düşünebiliyor musunuz bir el bombasının fiyatı karaborsada 5 ile 20 Euro arasında. Sırp ya da Rus yapımı el bombaları karaborsada bulmak hiç de zor değil. Son dönemde cadde üzerilerinde ve dükkan önlerinde patlamamış el bombası bulunmasının sayısında artış kaydedilmesi Amsterdam’da yaşayan insanlar arasında endişelere yol açtı. Döner restoranlarının önünde el bombasının bulunması gerçekten çok ürkütücü. Bu durum esnaflar dahil tüm kesimleri korkutmakta. Sadece bu yıl Amsterdam’da 14 el bombası bulundu. El bombasını kimlerin yerleştirdiğini bilmediğimiz için henüz bir kimseyi tutuklayamadık. Esnaf dükkânlarının önünde konulan el bombaları, esnaflardan haraç bağlama sebebi de olabilmekte. Bir el bombası küçük olduğu ve gece çekilen kamera görüntüleri keskin olmadığı için el bombalarını kimlerin bıraktığını görebilmek mümkün değil. Bununla birlikte kısa damanda bu olayları aydınlığa kavuşturacağız ve sokaklara el bombası koyanları yakalayacağız” dedi.