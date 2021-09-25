star.com.tr 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:08

23 Eylül Perşembe günü, Khrebtovaya Dağı bölgesinde (900 metrenin üzerinde irtifa) kayıp Rusya An-26 uçağını bulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Mi-8 helikopterinin havadan keşif verileri doğrulandı. Kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetlerinden oluşan birleşik grup kaza yerine ulaştı. Rusya'nın Habarovsk Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı ana bölümünün basın servisine göre, uçak kazasından kimse kurtulamadı. Gubernia'nın haberine göre, bölgesel yetkililer ölen kişilerin ailelerine destek sözü verdiler.

RUSYA AN-26 KAZASINDA ÖLENLERİN AİLESİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

22 Eylül akşamı, uçakta altı mürettebatın bulunduğu An-26'nın Habarovsk havaalanından 38 kilometre uzaklıktaki radardan kaybolduğu belirtildi. Uçakla iletişimin kesilmesi nedeniyle ceza davası açıldı. Arama başladı, ancak kötü hava koşulları nedeniyle, bölgenin havadan keşfini hemen yapmak mümkün olmadı. Habarovsk yakınlarındaki An-26 kazasında ölenlerin ailelerin her biri bir milyon ruble tazminat verilecek. Ölenlerin ailelerine destek kararı önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.

AN-26 UÇAĞININ SES KAYITLARI BULUNDU

Rusya Soruşturma Komitesi Ulaştırma Doğu Bölgeler Arası Soruşturma Dairesi'nin web sitesine göre, soruşturma ekibi Habarovsk Bölgesi'ndeki An-26 uçağının kaza yerinde uçuş kayıt cihazları buldu.

Mürettebat üyelerinin kokpit içi konuşmalarının ve uçuşun teknik parametrelerinin kaydedildiği uçuş kayıt cihazları ele geçirildi. Ayrıca olay yeri incelemesi sırasında teknik belgelere ve diğer teknik kontrol araçlarına da komisyon tarafından el konuldu.