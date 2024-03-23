Sınırlarında "teröristan"a izin vermeyeceğini her platformda ifade eden Türkiye, Irak ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Bağdat'taki güvenlik zirvesinde "terörle ortak mücadele" en öne çıkan husus oldu.

Irak'ın müreffef hale gelmesiyle terörün ülkede barınamayacağından hareketle yol haritasının temelleri atıldı.

Sabah'ın haberine göre, Ankara, Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Terörün kuluçka yuvası haline gelen Mahmur'un temizlenmesi de Ankara'nın talepleri arasında yer alıyor.