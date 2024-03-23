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Dünya

Ankara'dan Irak'a terörle mücadelede yol haritası: Mahmur temizlensin

Türkiye, Irak'a terörle mücadelede yol haritası sundu. Terörün kuluçka yuvası haline gelen Mahmur'un temizlenmesi de talepler arasında yer alıyor.

Sabah23 Mart 2024 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Ankara'dan Irak'a terörle mücadelede yol haritası: Mahmur temizlensin
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Sınırlarında "teröristan"a izin vermeyeceğini her platformda ifade eden Türkiye, Irak ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Bağdat'taki güvenlik zirvesinde "terörle ortak mücadele" en öne çıkan husus oldu.

Irak'ın müreffef hale gelmesiyle terörün ülkede barınamayacağından hareketle yol haritasının temelleri atıldı.

Sabah'ın haberine göre, Ankara, Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Terörün kuluçka yuvası haline gelen Mahmur'un temizlenmesi de Ankara'nın talepleri arasında yer alıyor.

  • ırak
  • terörle mücadele
  • Mahmur

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