Türkiye'nin 7 Ekim'den sonra Filistin'e verdiği en büyük destek El Fetih ile Hamas'ı birleşmeye ikna etmekti. Edinilen bilgeye göre görüşmelerde Hamas'ı temsil eden Salih el Aruri, birliğe ve Kassam Tugayları'nın feshine sıcak bakıyordu. Ancak Aruri, Türkiye'den geçtiği Lübnan'da İsrail tarafından öldürüldü.

Filistin'de birliğin sağlanması için Türkiye'nin öncülüğünde Hamas ve El-Fetih'i bir araya getirerek mücadelenin tek çatı altında yürütülmesi için yapılan görüşmeler, İsrail'in sabotajına uğradı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 2023'ün son haftalarında gerçekleşen görüşmelerde Hamas ve El-Fetih temsilcileri bir araya gelmişti. Görüşmelere Hamas adına katılan kişinin Salih el-Aruri olduğu öğrenildi. Ankara'nın görüşmelerde elde ettiği mesafe İsrail'i rahatsız edince, Mossad Aruri'yi Türkiye dönüşünde öldürdü.

KRİTİK KONULARDA UZLAŞILMIŞTI

İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dış mahallelerinden Dahiye'de, insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıyla öldürdüğü Aruri, Türkiye tarafından koordine edilen El-Fetih ve Hamas görüşmelerine Hamas temsilcisi olarak katılmıştı. Aruri, Hamas'ı temsil eden en önemli isimdi. Bağımsız Filistin'in kurulması halinde kurulacak ortak hükümet ve Kassam Tugayları'nın lağvedilmesi gibi kritik konularda uzlaşıya varılmıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, Hamas ofisinin bulunduğu bina büyük oranda yıkıldı. Aruri beraberindeki 6 kişiyle bu binada katledildi.

TÜRKİYE'NİN ADIMI İSRAİL'İ KORKUTTU

Türkiye, İsrail karşısında Filistin direnişinin birleşik ve organize biçimde yapılması için Hamas ve El-Fetih'i bir araya getirme girişimlerinde bulundu. Türkiye'nin bu adımını, Filistin'deki güçleri birleştirme çabası olarak okuyan İsrail, Aruri'yi ölüm listesine aldı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucu komutanı ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı da olan Aruri'nin öldürülmesiyle, Türkiye'nin Filistin'de yürüttüğü girişimler de sekteye uğradı.

KASSAM TUGAYLARI LAĞVEDİLECEKTİ

Edinilen bilgiye göre Türkiye, 7 Ekim'den sonra bir dizi diplomatik girişimde bulundu. Bu kapsamda, Batı Şeria'daki El-Fetih ve Gazze'deki Hamas Türkiye'de bir araya getirildi. Görüşmelerde, mücadelenin tek elden verilmesi, Filistin'in 1967 sınırları için bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması halinde, ortak hükümetin kurulması ve Kassam Tugayları'nın lağvedilmesi gibi pek çok başlık ele alındı. Toplantılara Hamas adına katılan, Hamas'ın Salih el- Aruri, iki örgütün bir arada hareket etmesi noktasında ve özgür Filistin'in kurulması halinde İzzeddin el- Kassam Tugayları'nın lağvedilmesi dahil pek çok başlığa olumlu bakıyordu.

BİRLİK SAĞLANACAKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Görüşmelerin ardından Türkiye'den Lübnan'a geçen Aruri, Hamas'ın El-Fetih'le ortak hareket etmesi gibi kritik bir sorunun aşılması noktasında önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı. Suikast bu nedenle işlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Başdanışmanı Nuh Yılmaz da "İsrail'in Filistin politikası, temeli bölünmüş Filistin siyasetidir. Birliği isteyen siyasetçileri tasfiye eder. 7 Ekim sonrası Türkiye El-Fetih ile Hamas'ı bir araya getirerek en önemli siyasi müdahalelerden birini yaptı. Görüşmeye katılanlardan biri öldürülerek süreç engellendi" sözleriyle, isim vermeden Aruri suikastına işaret etmişti.