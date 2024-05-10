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Dünya

Ankara'nın etkili hamleleri dikkat çekti! ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'nin başkenti Washington'da 39. Amerikan-Türk Konferansı düzenlendi. Panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Türkiye'nin Ukrayna savaşı boyunca oynadığı olumlu rolün önemine dikkati çekerken, Ankara'nın sadece Ukrayna konusunda değil birçok bölgesel krizin çözümünde önemli fonksiyonlar icra ettiğini kaydetti.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Ankara'nın etkili hamleleri dikkat çekti! ABD'den Türkiye açıklaması
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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 39. Amerikan-Türk Konferansı'na katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, konuşmacı olarak yer aldığı panelde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, iki NATO müttefikinin özellikle yapısal ve stratejik konularda her zaman istişare ve mümkün olan alanlarda işbirliği yaptığını, bununla beraber bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandığını da belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin doğasını tanımlayan "güçlü iletişimin" hiçbir zaman kaybolmadan korunduğunu kaydeden Akçapar, bunun müttefikler arasındaki ilişkilerin seyrini belirlerken en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar

Konferansta hissettiği olumlu havaya dikkati çeken Akçapar, bu tür etkinliklerle Türk ve Amerikalı muhatapların birçok alanda fikir alışverişi yaptığını söyledi.

Başta ekonomi ve ticaret olmak üzere işbirliği alanlarında bu tür konferanslar yoluyla karşılıklı yatırımlara alan açıldığını belirten Akçapar, Türk-Amerikan ilişkilerindeki olumlu ve yapıcı perspektife işaret etti ve 39. Amerikan-Türk Konferansı'nın da bu perspektife olumlu katkılar yaptığını ifade etti.

"NATO'nun en büyük iki silahlı gücüyüz." diyen Akçapar, ilişkilerdeki ana konuların müzakere yoluyla çözülmesi için tarafların her zaman görüştüğünü ve ilişkilerin daha olumlu bir noktaya ulaşması için diplomatik çabaların ortaya konduğunu vurguladı.

"ANKARA BİRÇOK BÖLGESEL KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ FONKSİYONLAR İCRA ETTİ"

Aynı panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ise Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni bir sürecin eşiğinde ve olumlu bir istikamet içinde olduğunu söyledi.

John Bass

Bass, Türkiye'nin Ukrayna savaşı boyunca oynadığı olumlu rolün önemine dikkati çekerken, Ankara'nın sadece Ukrayna konusunda değil birçok bölgesel krizin çözümünde önemli fonksiyonlar icra ettiğini kaydetti.

ABD'li diplomat, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

  • Burak Akçapar
  • John Bass

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